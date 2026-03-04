İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    SPP Azərbaycan daxil olmaqla, 20 qaz təchizatçısı ilə danışıqlar aparır

    Energetika
    • 04 mart, 2026
    • 15:21
    SPP Azərbaycan daxil olmaqla, 20 qaz təchizatçısı ilə danışıqlar aparır

    Slovakiyanın "Slovensky plynarensky priemysel" (SPP) neft-qaz şirkəti Avropa İttifaqının (Aİ) Rusiya qazından imtina edilməsi üzrə yeni reqlamenti fonunda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) də daxil olmaqla, 20-yə yaxın potensial təchizatçı ilə danışıqlar aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SPP-nin "LinkedIn" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

    "Aİ-nin yeni qanunvericiliyi və Rusiyadan təbii qaz idxalının mərhələli şəkildə dayandırılması haqqında Aİ Reqlamentinin təsdiqlənməsi ilə əlaqədar olaraq, SPP şirkətə lazım olan həcmdə təbii qazı münasib qiymətə təchiz edə biləcək yeni işgüzar tərəfdaşlar axtarır. Hazırda biz təxminən 20 şirkətlə danışıqlar aparırıq. Buna görə də nümayəndələrimiz SOCAR şirkəti ilə ayrıca görüşdə də iştirak ediblər", - məlumatda bildirilib.

    Məlumatda qeyd olunub ki, SPP 2024-cü ilin dekabrında qısamüddətli qaz təchizatı üzrə pilot layihə çərçivəsində əməkdaşlığı sınaqdan keçirib.

    "Ona görə də təbiidir ki, SOCAR-ın qlobal təbii qaz bazarında oynadığı mühüm rolu nəzərə alaraq, biz onu SPP üçün təbii qaz təchizatında əhəmiyyətli rol oynaya biləcək mühüm tərəfdaş kimi nəzərdən keçiririk", - məlumatda bildirilib.

    Həmçinin qeyd olunub ki, SPP martın 3-də Bakıda keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının 12-ci iclasında təmsil olunub. Tədbirdə şirkətin Direktorlar Şurasının sədri Yuray Ondris, Baş direktor Martin Huska və satış üzrə direktor Mixal Lalik iştirak ediblər.

    "İllik görüşün əsas məqsədi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və təchizatın şaxələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan, Aİ və digər tərəfdaş ölkələr arasında strateji enerji tərəfdaşlığını əlaqələndirmək idi", - məlumatda bildirilib.

    Xatırladaq ki, SOCAR 2024-cü il noyabrın 12-də imzalanmış qısamüddətli pilot müqavilə əsasında 2024-cü il dekabrın 1-dən Slovakiyaya təbii qaz tədarükünə başlayıb.

    SPP şirkəti SOCAR qaz
    SPP ведет переговоры с 20 поставщиками газа, включая Азербайджан
    SPP holds talks with 20 gas suppliers, including Azerbaijan

    Son xəbərlər

    16:05
    Foto

    "Bakcell" 8 Martı xanım jurnalistlərlə birgə qeyd edib

    İKT
    16:03

    Azərbaycanda kassa çeklərinin formatı dəyişə bilər - ARAŞDIRMA

    Biznes
    16:02

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatında komanda yarışının qalibləri bəlli olub

    Komanda
    16:02

    Trayço Traykov: "Azərbaycanla müqavilə sayəsində Bolqarıstanda yanacağın qiyməti sabitdir"

    Energetika
    16:00

    ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatı nəticəsində İranda 1045 nəfər ölüb

    Region
    15:57
    Foto
    Video

    Bakı-Quba avtomobil yolundakı qəzada xəsarət alanlardan biri ölüb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    15:50

    Azərbaycanda ödənişli atalıq məzuniyyətindən istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    15:50

    İranın hücumları nəticəsində BƏƏ-də üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:50

    Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarında tranzit zonaları yaradılacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti