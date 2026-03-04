Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Израиль обвинил Иран в использовании запрещенных кассетных боеприпасов

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 15:04
    Израиль обвинил Иран в использовании запрещенных кассетных боеприпасов

    Израиль обвинил Иран в использовании кассетных боеприпасов, запрещенных международной конвенцией.

    Как передает Report, заявление было опубликовано министерством иностранных дел Израиля в социальной сети "Х".

    "Иран запускает ракеты с кассетными боеголовками, которые взрываются в воздухе и рассыпают суббоеприпасы на обширной территории", - говорится в сообщении.

    Внешнеполитическое ведомство отмечает, что данный вид оружия не предназначен для точечных ударов, а используется для максимальных потерь среди военных и гражданского населения.

    Операция США и Израиля против Ирана эскалация на Ближнем Востоке
    İsrail İranı qadağan olunmuş kasetli silahlardan istifadə etməkdə ittiham edib
    Israel accuses Iran of using cluster munitions
    Ты - Король

    Последние новости

    15:48

    Центробанк Азербайджана внедрит новую систему защиты от фишинга

    Финансы
    15:47

    Иранская баллистическая ракета сбита в небе Турции

    В регионе
    15:46

    В ОАЭ системы ПВО перехватили 3 иранские баллистические ракеты и 129 БПЛА

    Другие страны
    15:40

    Президент наградил сотрудников Госкомитета по градостроительству и архитектуре

    Внутренняя политика
    15:38
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 35 граждан Китая - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    15:36

    В Баку мужчина представился сотрудником банка и присвоил 13 тыс. манатов

    Происшествия
    15:36
    Фото

    Роман Курбана Саида "Али и Нино" издан на лезгинском языке

    Литература
    15:26

    В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства 46-летнего мужчины

    Происшествия
    15:24

    МАГАТЭ: Признаков повреждений на иранских ядерных объектах не обнаружено

    Другие страны
    Лента новостей