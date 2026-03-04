Израиль обвинил Иран в использовании запрещенных кассетных боеприпасов

Израиль обвинил Иран в использовании кассетных боеприпасов, запрещенных международной конвенцией.

Как передает Report, заявление было опубликовано министерством иностранных дел Израиля в социальной сети "Х".

"Иран запускает ракеты с кассетными боеголовками, которые взрываются в воздухе и рассыпают суббоеприпасы на обширной территории", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что данный вид оружия не предназначен для точечных ударов, а используется для максимальных потерь среди военных и гражданского населения.