Израиль обвинил Иран в использовании запрещенных кассетных боеприпасов
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 15:04
Израиль обвинил Иран в использовании кассетных боеприпасов, запрещенных международной конвенцией.
Как передает Report, заявление было опубликовано министерством иностранных дел Израиля в социальной сети "Х".
"Иран запускает ракеты с кассетными боеголовками, которые взрываются в воздухе и рассыпают суббоеприпасы на обширной территории", - говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что данный вид оружия не предназначен для точечных ударов, а используется для максимальных потерь среди военных и гражданского населения.
