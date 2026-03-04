İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 15:21
    İsrail İranı qadağan olunmuş kasetli silahlardan istifadə etməkdə ittiham edib

    İsrail İranı beynəlxalq konvensiya ilə qadağan olunmuş kasetli silahlardan istifadə etməkdə ittiham edib.

    "Report" xəbər verir ki, İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin bu bəyanatı "X" sosial şəbəkəsində dərc edilib.

    "İran havada partlayan və subsursatları geniş əraziyə səpələyən kaset başlıqlı raketlər atır", - məlumatda deyilir.

    XİN qeyd edib ki, bu silah növü nöqtəvi zərbələr üçün nəzərdə tutulmayıb, mümkün qədər daha çox hərbçi və mülki şəxsin öldürülməsi məqsədilə istifadə edilir.

    Израиль обвинил Иран в использовании запрещенных кассетных боеприпасов
    Israel accuses Iran of using cluster munitions

