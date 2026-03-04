Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    SOCAR и TPAO усиливают сотрудничество в сфере человеческого капитала

    Энергетика
    • 04 марта, 2026
    • 14:29
    SOCAR и TPAO усиливают сотрудничество в сфере человеческого капитала

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) реализовали очередную совместную инициативу по усилению сотрудничества в сфере человеческого капитала.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанным между SOCAR и TPAO состоялся двухдневный семинар, посвященный опыту и подходам, применяемым Госнефтекомпанией Азербайджана в сфере управления и развития человеческого капитала.

    В продолжение программы была организована экскурсия в Бакинскую высшую школу нефти и в Учебный центр по охране человеческой жизни на море Управления обучения, образования и сертификации SOCAR.

    "Эта инициатива служит укреплению стратегического партнерства между SOCAR и TPAO, расширению взаимного обмена знаниями и опытом в сфере человеческого капитала", - говорится в сообщении.

    SOCAR и TPAO усиливают сотрудничество в сфере человеческого капитала
    SOCAR и TPAO усиливают сотрудничество в сфере человеческого капитала
    SOCAR и TPAO усиливают сотрудничество в сфере человеческого капитала
    SOCAR и TPAO усиливают сотрудничество в сфере человеческого капитала
    SOCAR и TPAO усиливают сотрудничество в сфере человеческого капитала

    Госнефтекомпания Азербайджана TPAO человеческий капитал
    Фото
    SOCAR və TPAO insan kapitalı sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir
    Фото
    SOCAR, TPAO expand cooperation in human capital
    Ты - Король

    Последние новости

    15:04

    Израиль обвинил Иран в использовании запрещенных кассетных боеприпасов

    Другие страны
    14:58

    SPP ведет переговоры с 20 поставщиками газа, включая Азербайджан

    Энергетика
    14:53

    Генсек WEC Italy: Вхождение SOCAR на итальянский рынок может возродить сегмент downstream в стране - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    14:31

    Сирия закрыла КПП на границе с Ливаном

    Другие страны
    14:29
    Фото

    SOCAR и TPAO усиливают сотрудничество в сфере человеческого капитала

    Энергетика
    14:29

    СМИ: Израильская армия вошла в город Эль-Хиам на юге Ливана

    Другие страны
    14:24

    АБР выделит $1,1 млрд на реализацию новой стратегии в Таджикистане

    В регионе
    14:23
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 14 иностранных граждан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:19

    Иран вновь атаковал НПЗ Saudi Aramco

    Энергетика
    Лента новостей