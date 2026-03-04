SOCAR и TPAO усиливают сотрудничество в сфере человеческого капитала

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) реализовали очередную совместную инициативу по усилению сотрудничества в сфере человеческого капитала.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанным между SOCAR и TPAO состоялся двухдневный семинар, посвященный опыту и подходам, применяемым Госнефтекомпанией Азербайджана в сфере управления и развития человеческого капитала.

В продолжение программы была организована экскурсия в Бакинскую высшую школу нефти и в Учебный центр по охране человеческой жизни на море Управления обучения, образования и сертификации SOCAR.

"Эта инициатива служит укреплению стратегического партнерства между SOCAR и TPAO, расширению взаимного обмена знаниями и опытом в сфере человеческого капитала", - говорится в сообщении.