SOCAR и TPAO усиливают сотрудничество в сфере человеческого капитала
- 04 марта, 2026
- 14:29
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) реализовали очередную совместную инициативу по усилению сотрудничества в сфере человеческого капитала.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанным между SOCAR и TPAO состоялся двухдневный семинар, посвященный опыту и подходам, применяемым Госнефтекомпанией Азербайджана в сфере управления и развития человеческого капитала.
В продолжение программы была организована экскурсия в Бакинскую высшую школу нефти и в Учебный центр по охране человеческой жизни на море Управления обучения, образования и сертификации SOCAR.
"Эта инициатива служит укреплению стратегического партнерства между SOCAR и TPAO, расширению взаимного обмена знаниями и опытом в сфере человеческого капитала", - говорится в сообщении.