ЦАХАЛ поразил разведштаб "Хезболлах" в Бейруте
- 04 марта, 2026
- 15:10
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки поразила командные пункты и разведштаб "Хезболлах" в Бейруте.
Как передает Report, об этом сообщает ЦАХАЛ.
"В течение последних суток ЦАХАЛ провел серию ударов по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте. Целями атак стали подземный склад оружия и дополнительные командные пункты. Также был поражен объект, который "Хезболлах" использовала для атак, сбора разведданных и пропаганды", - говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что действия направлены на защиту Израиля и ее граждан от угроз со стороны "Хезболлах".
