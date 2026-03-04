ЦАХАЛ поразил разведштаб "Хезболлах" в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки поразила командные пункты и разведштаб "Хезболлах" в Бейруте.

Как передает Report, об этом сообщает ЦАХАЛ.

"В течение последних суток ЦАХАЛ провел серию ударов по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте. Целями атак стали подземный склад оружия и дополнительные командные пункты. Также был поражен объект, который "Хезболлах" использовала для атак, сбора разведданных и пропаганды", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что действия направлены на защиту Израиля и ее граждан от угроз со стороны "Хезболлах".