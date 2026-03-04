В Тегеране отложили церемонию прощания с Хаменеи

Церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана аятоллой Сеидом Али Хаменеи, которую планировалось провести в мечети в Тегеране, отложена.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, окончательная дата прощания будет объявлена в ближайшее время.

Сообщается, что перенос мероприятия связан с вопросами безопасности.