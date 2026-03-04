İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Xamenei ilə Tehranda vida mərasimi təxirə salınıb

    Region
    • 04 mart, 2026
    • 15:04
    Xamenei ilə Tehranda vida mərasimi təxirə salınıb

    İranın keçmiş ali rəhbəri ayətullah Seyid Əli Xamenei ilə Tehranda məsciddə keçirilməsi nəzərdə tutulan vida mərasimi təxirə salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "donya-e-eqtesad" yayıb.

    Məlumata görə, vida ilə bağlı yekun cədvəl yaxın zamanda elan olunacaq.

    Bildirilib ki, tədbirin təxirə salınması təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlıdır.

    В Тегеране отложили церемонию прощания с Хаменеи
    Iran postpones state funeral for Khamenei to unspecified future date

