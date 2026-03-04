İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan və Britaniya süni intellekt sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 04 mart, 2026
    • 19:21
    Azərbaycan və Britaniya süni intellekt sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan ilə Böyük Britaniya süni intellekt sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Müzakirələr Londonda R.Nəbiyev ilə Böyük Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi, Lordlar Palatasının üzvü Lord Con Alderdays arasında görüşdə aparılıb.

    Nazirin sözlərinə görə, görüş zamanı Azərbaycan və Birləşmiş Krallıq arasında Strateji Tərəfdaşlıq Sazişi çərçivəsində süni intellekt, kibertəhlükəsizlik və texnologiya istiqamətlərində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib:

    "Eyni zamanda fiziki və rəqəmsal bağlantıların genişləndirilməsi, süni intellekt əsaslı data mərkəzlərinə sərmayə imkanları, rəqabətədavamlı enerji resursları, nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı, Böyük Britaniya universitetləri ilə birgə kadr hazırlığı proqramlarının həyata keçirilməsi məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb".

    Azərbaycan Böyük Britaniya süni intellekt

    Son xəbərlər

    19:36

    Cənubi Koreya Azərbaycanla iqtisadi əlaqələri möhkəmləndirmək niyyətindədir

    Xarici siyasət
    19:21

    Azərbaycan və Britaniya süni intellekt sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    İnfrastruktur
    18:55

    Yaxın Şərqdə qalan Azərbaycan vətəndaşları üçün təxliyə reysi həyata keçirilir

    İnfrastruktur
    18:55

    Şri-Lanka İran gəmisinə hücumda 80 nəfərin həlak olduğunu bildirib - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    18:40

    Britaniya Fransanın yenilənmiş nüvə doktrinasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    18:36

    Gəmilərin uzaq məsafədən tanınma və izlənmə sistemi təkmilləşdirilib

    İKT
    18:30

    Nazir: İran vətəndaşlarının Türkiyəyə keçidinə icazə vermir

    Region
    18:28

    ABŞ-də Transxəzər istiqaməti və C6 formatının inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:27

    "Mançester Siti" Rodrini 50 milyon avroya satmağa hazırdır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti