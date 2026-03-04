Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Баку и Лондон обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

    Инфраструктура
    • 04 марта, 2026
    • 19:42
    Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал на своей странице в соцсети X.

    Обсуждения прошли в Лондоне в ходе встречи Р.Набиева с торговым представителем Великобритании по Азербайджану, членом Палаты лордов Лордом Джоном Олдердайсом.

    По словам министра, в рамках встречи были рассмотрены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и технологий в контексте Соглашения о стратегическом партнерстве.

    "Также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения физической и цифровой связности, инвестиционных возможностей в центры обработки данных на базе искусственного интеллекта, использования конкурентоспособных энергетических ресурсов, развития транспортной инфраструктуры, а также реализации совместных программ подготовки кадров с университетами Великобритании", - отметил он.

    Azərbaycan və Britaniya süni intellekt sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Baku and London mull cooperation in AI
