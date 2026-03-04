Баку и Лондон обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал на своей странице в соцсети X.

Обсуждения прошли в Лондоне в ходе встречи Р.Набиева с торговым представителем Великобритании по Азербайджану, членом Палаты лордов Лордом Джоном Олдердайсом.

По словам министра, в рамках встречи были рассмотрены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и технологий в контексте Соглашения о стратегическом партнерстве.

"Также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения физической и цифровой связности, инвестиционных возможностей в центры обработки данных на базе искусственного интеллекта, использования конкурентоспособных энергетических ресурсов, развития транспортной инфраструктуры, а также реализации совместных программ подготовки кадров с университетами Великобритании", - отметил он.