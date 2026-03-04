İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Cənubi Koreya Azərbaycanla iqtisadi əlaqələri möhkəmləndirmək niyyətindədir

    Xarici siyasət
    • 04 mart, 2026
    • 19:36
    Cənubi Koreya Azərbaycanla iqtisadi əlaqələri möhkəmləndirmək niyyətindədir

    Koreya Respublikasının Bakıdakı səfiri Kan Kimqu iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi yollarını müzakirə etmək üçün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Cənubi Koreya şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin sosial şəbəkələrində məlumat verilib.

    "Görüş zamanı iştirakçılar cari regional vəziyyət və iqtisadi meyllər barədə məlumat mübadiləsi aparıb, təhlükəsizlik məsələlərinə diqqətin artırılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Bundan başqa, tərəflər Azərbaycanla iqtisadiyyat və digər istiqamətlərdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün səfirlik, dövlət qurumları və Koreya şirkətləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin intensivləşdirilməsi, həmçinin zəruri dəstəyin təmin edilməsi barədə razılığa gəliblər", - məlumatda qeyd olunub.

    Cənubi Koreya Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq
    Южная Корея намерена укрепить экономические связи с Азербайджаном
    South Korea intends to strengthen economic ties with Azerbaijan

