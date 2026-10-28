İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Bakıda mikromobillik zolaqlarının uzunluğu 68 kilometrə çatdırılıb

    İnfrastruktur
    • 28 oktyabr, 2026
    • 10:10
    Bakıda mikromobillik zolaqlarının uzunluğu 68 kilometrə çatdırılıb

    Bakı şəhərində mikromobillik infrastrukturunun inkişafı istiqamətində işlər davam etdirilir. Məqsəd şəbəkənin davamlılığına nail olmaq və mikromobillik vasitələrindən istifadə edən hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini və rahatlığını təmin etməkdir.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

    Məlumata əsasən, kəsintisiz zolağın təşkili üçün mərhələli qaydada velosiped yolları əlaqələndirilir. Hazırda mikromobillik zolaqlarının uzunluğu 67,8 km-ə çatdırılıb.

    "Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"na əsasən mikromobillik zolaqlarının uzunluğunun 100 km-ə çatdırılması planlaşdırılır.

    Mikromobillik infrastrukturunun genişləndirilməsi istifadəçi sayının artmasına da müsbət təsir göstərir. 2026-cı ilin 9 ayı ərzində Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsində başlayıb və bitən, fərdi minik avtomobilləri, taksi, velosiped və skuterlərlə həyata keçirilən səfərlərin 19,7 %-i mikromobillik vasitələrinin payına düşür. Ötən ilin eyni dövründə bu rəqəm 12 % təşkil edirdi.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Mikromobillik Velosiped yolları
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    11:26
    Planet FM Qafqazın radio məkanında ilkə imza atıb
    Media
    11:24
    Azərbaycanda gələn il bütün köhnə avtobuslar yenilənəcək
    İnfrastruktur
    11:23
    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4,5 dəfə artırıb
    Energetika
    11:20
    Elnur Soltanov: "Azərbaycan enerji sektorunda bazar şərtləri ilə rəqabət aparır"
    Energetika
    11:19
    Fransada etirazçılar dəyən ziyana görə 10 min avroya qədər ödəniş etməyə məcbur edilə bilər
    Digər ölkələr
    11:17
    Azərbaycanda "Maraqlar toqquşması haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıb
    Milli Məclis
    11:16
    Afrikalı fəal dövlət səviyyəsində praktiki inkluzivlik fondunun yaradılmasını təklif edib
    Mədəniyyət siyasəti
    11:15
    Sandra Kulibali Lerua: Süni intellekt əmək bazarında gender bərabərsizliyini artıra bilər
    Digər ölkələr
    11:12
    Rusiya İƏT ölkələri ilə maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq təklif edib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti