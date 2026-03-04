Южная Корея намерена укрепить экономические связи с Азербайджаном

Посол Республики Корея в Баку Кан Кимгу провел встречу с руководителями южнокорейских компаний, осуществляющих деятельность в Азербайджане, для обсуждения путей укрепления сотрудничества двух стран в экономической сфере.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства в социальных сетях.

"В ходе встречи участники обменялись информацией о текущей региональной ситуации и экономических тенденциях, а также подчеркнули необходимость повысить внимание к вопросам безопасности. Кроме того, стороны договорились активизировать взаимодействие между посольством, государственными структурами и корейскими компаниями для расширения сотрудничества с Азербайджаном в экономике и других направлениях, а также обеспечить необходимую поддержку", - отмечается в сообщении.