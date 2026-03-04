Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Южная Корея намерена укрепить экономические связи с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 18:20
    Южная Корея намерена укрепить экономические связи с Азербайджаном

    Посол Республики Корея в Баку Кан Кимгу провел встречу с руководителями южнокорейских компаний, осуществляющих деятельность в Азербайджане, для обсуждения путей укрепления сотрудничества двух стран в экономической сфере.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства в социальных сетях.

    "В ходе встречи участники обменялись информацией о текущей региональной ситуации и экономических тенденциях, а также подчеркнули необходимость повысить внимание к вопросам безопасности. Кроме того, стороны договорились активизировать взаимодействие между посольством, государственными структурами и корейскими компаниями для расширения сотрудничества с Азербайджаном в экономике и других направлениях, а также обеспечить необходимую поддержку", - отмечается в сообщении.

    Южнокорейские компании экономическое сотрудничество Посольство Южной Кореи
    Ты - Король

    Последние новости

    18:57

    Для оказавшихся на Ближнем Востоке азербайджанцев организован эвакуационный рейс

    Инфраструктура
    18:55

    Бакинский завод приступил к строительству контейнеровозов по заказу AD Ports Group

    Инфраструктура
    18:54
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы представители посольств Швеции и Чехии - ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    18:49

    Еврокомиссия готова защищать торговые интересы ЕС на фоне угроз США

    Другие страны
    18:48

    ЦБА впервые выдал лицензию брокеру по исламскому финансированию

    Финансы
    18:37

    Шри-Ланка заявила о 80 погибших при атаке на иранский корабль - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    18:34
    Фото

    На заседании Оргкомитета заслушаны доклады о подготовке к WUF13

    Внутренняя политика
    18:28

    Подозреваемый в преступлениях гражданин Азербайджан экстрадирован из Черногории

    Внешняя политика
    18:20

    Южная Корея намерена укрепить экономические связи с Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей