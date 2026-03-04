Посол Ирана вызван в МИД Турции
В регионе
- 04 марта, 2026
- 20:00
Иранский посол в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлазаде был вызван в Министерство иностранных дел Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, турецкая сторона выразила обеспокоенность по поводу запуска Ираном баллистической ракеты в направлении турецкого воздушного пространства.
Отмети, что ракета, запущенная из Ирана в сторону Турции, после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии была нейтрализована системами ПВО НАТО в Восточном Средиземноморье.
Последние новости
20:24
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы дипломаты ряда стран - ОБНОВЛЕНО-4Внешняя политика
20:13
Израиль нанес масштабный удар по военному комплексу Ирана в ТегеранеДругие страны
20:00
Посол Ирана вызван в МИД ТурцииВ регионе
19:56
ЦАХАЛ: Израиль использовал более 5 тыс. боеприпасов в ударах по ИрануВ регионе
19:52
СМИ: Атакован логистический центр посольства США у аэропорта БагдадаДругие страны
19:47
Фото
Из Ирана через Азербайджан эвакуированы человек 1249 граждан 40 стран - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
19:42
Баку и Лондон обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллектаИнфраструктура
19:38
Петер Сийярто обсудил в Москве вопросы поставок нефти и газаДругие страны
19:16