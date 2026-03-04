Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 20:00
    Посол Ирана вызван в МИД Турции

    Иранский посол в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлазаде был вызван в Министерство иностранных дел Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, турецкая сторона выразила обеспокоенность по поводу запуска Ираном баллистической ракеты в направлении турецкого воздушного пространства.

    Отмети, что ракета, запущенная из Ирана в сторону Турции, после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии была нейтрализована системами ПВО НАТО в Восточном Средиземноморье.

    İran səfiri Türkiyə XİN-ə çağırılıb
    Iran's ambassador summoned to Turkish MFA
    Лента новостей