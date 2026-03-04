Посол Ирана вызван в МИД Турции

Иранский посол в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлазаде был вызван в Министерство иностранных дел Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, турецкая сторона выразила обеспокоенность по поводу запуска Ираном баллистической ракеты в направлении турецкого воздушного пространства.

Отмети, что ракета, запущенная из Ирана в сторону Турции, после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии была нейтрализована системами ПВО НАТО в Восточном Средиземноморье.