Пентагон не исключил участие НАТО в военной операции против Ирана

Замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби не исключил участие НАТО в операции против Ирана.

Как сообщает Report, он обосновал свою позицию следующим образом:

"Я думаю, существует реальная вероятность того, что ситуация в какой-то форме будет развиваться в сторону объединения усилий или координации действий", - заявил он.

В то же время Элбридж Колби добавил, что к операции США и Израиля против Ирана могут присоединиться и другие государства:

"Думаю, в рамках нынешней американо-израильской операции существует реальный потенциал эволюционного движения к своего рода объединению стран, действующих против Ирана. Это не просто угроза. Страны готовы принимать меры в ответ. Посмотрите на Персидский залив. Да, израильтяне тоже вовлечены. Но и государства Залива тоже вовлечены", - отметил он.

По его словам, Тегеран готов наносить удары не только на Ближнем Востоке, но и потенциально по более широкому кругу стран, включая НАТО.

При этом он уклонился от ответа на вопрос о том, хотел ли бы он уточнить, может ли НАТО использовать статью 5 Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне в 1949 году. Эта статья закрепляет принцип коллективной обороны блока.