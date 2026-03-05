Трамп проведет встречу с лидерами ряда стран Латинской Америки

Лидеры ряда стран Латинской Америки прибудут в субботу 7 марта в Майами для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент в субботу примет в Майами (штат Флорида) глав государств 12 стран нашего Западного полушария. Цель этого нового Латиноамериканского саммита заключается в содействии свободе, безопасности и процветанию в нашем регионе. Присутствовать [на встрече в Майами] будут следующие страны: Аргентина, Боливия, Чили, Коста-Рика, Доминиканская республика, Эквадор, Сальвадор, Гондурас, Панама, Парагвай, Тринидад и Тобаго и, возможно, некоторые другие", - сказала она на брифинге.

Ливитт заявила, что перечисленные ей страны "сформировали историческую коалицию по совместной борьбе с наркотеррористическими группировками и картелями, нелегальной и массовой миграцией не только в США, но по всему Западному полушарию".