Трамп проведет встречу с лидерами ряда стран Латинской Америки

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 00:09
    Лидеры ряда стран Латинской Америки прибудут в субботу 7 марта в Майами для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Президент в субботу примет в Майами (штат Флорида) глав государств 12 стран нашего Западного полушария. Цель этого нового Латиноамериканского саммита заключается в содействии свободе, безопасности и процветанию в нашем регионе. Присутствовать [на встрече в Майами] будут следующие страны: Аргентина, Боливия, Чили, Коста-Рика, Доминиканская республика, Эквадор, Сальвадор, Гондурас, Панама, Парагвай, Тринидад и Тобаго и, возможно, некоторые другие", - сказала она на брифинге.

    Ливитт заявила, что перечисленные ей страны "сформировали историческую коалицию по совместной борьбе с наркотеррористическими группировками и картелями, нелегальной и массовой миграцией не только в США, но по всему Западному полушарию".

