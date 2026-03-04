Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 23:52
    Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили инцидент с иранской ракетой

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

    В ходе беседы стороны затронули инцидент с обезвреживанием запущенной Ираном баллистической ракеты, которая направлялась в сторону Турции.

    Лента новостей