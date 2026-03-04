Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили инцидент с иранской ракетой
В регионе
- 04 марта, 2026
- 23:52
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал TRT Haber.
В ходе беседы стороны затронули инцидент с обезвреживанием запущенной Ираном баллистической ракеты, которая направлялась в сторону Турции.
