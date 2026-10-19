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    В Румынии ученик гимназии напал с ножом на педагога и школьника

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 12:47
    В Румынии ученик гимназии напал с ножом на педагога и школьника

    В Румынии ученик седьмого класса гимназии в Бистрице напал с ножом на педагога и еще одного школьника.

    Как передает Report, об этом сообщают румынские медиа.

    Сообщается, что прибывшая на место происшествия полиция обезвредила нападавшего и заключила под стражу.

    Двое пострадавших были госпитализированы.

    Нападавший незадолго до нападения опубликовал видео в TikTok. Он пришел в школу за несколько минут до начала занятий. Однако на урок он не пошел, а остался в туалете. После начала занятий он надел балаклаву и шлем, достал нож и опубликовал видео в TikTok.

    "Я готовился к этому 8 месяцев! Увидимся в Вальхалле (царстве тех, кто убил кого-то жестоким, зверским, преднамеренным способом)! Я это сделаю! Они даже не представляют, насколько я опасен!" - заявил он в видео и опубликованных историях.

    В связи с инцидентом администрация гимназии приняла решение о приостановке занятий на сегодня.

    Вооруженное нападение Учебное заведение Румыния
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