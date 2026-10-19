В Румынии ученик гимназии напал с ножом на педагога и школьника

В Румынии ученик седьмого класса гимназии в Бистрице напал с ножом на педагога и еще одного школьника.

Как передает Report, об этом сообщают румынские медиа.

Сообщается, что прибывшая на место происшествия полиция обезвредила нападавшего и заключила под стражу.

Двое пострадавших были госпитализированы.

Нападавший незадолго до нападения опубликовал видео в TikTok. Он пришел в школу за несколько минут до начала занятий. Однако на урок он не пошел, а остался в туалете. После начала занятий он надел балаклаву и шлем, достал нож и опубликовал видео в TikTok.

"Я готовился к этому 8 месяцев! Увидимся в Вальхалле (царстве тех, кто убил кого-то жестоким, зверским, преднамеренным способом)! Я это сделаю! Они даже не представляют, насколько я опасен!" - заявил он в видео и опубликованных историях.

В связи с инцидентом администрация гимназии приняла решение о приостановке занятий на сегодня.