Маматалиев: Кыргызстан заинтересован в инвестициях Азербайджана

Кыргызстан заинтересован в привлечении азербайджанских компаний к инвестиционным проектам в энергетике, логистике, сельском хозяйстве, туризме и других отраслях.

Как передает Report, об этом заявил председатель парламента Кыргызстана Марлен Маматалиев на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, прибывшей в Бишкек с официальным визитом.

"Кыргызская сторона рассматривает Азербайджан как одного из наиболее перспективных партнеров в развитии взаимного инвестиционного сотрудничества", - сказал он.

Маматалиев отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером и братским государством для Кыргызстана, а отношения двух стран основаны на общности исторических, культурных и духовных ценностей.

Он подчеркнул, что государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в июле этого года стал важным событием в двусторонних отношениях и вывел сотрудничество на союзнический уровень благодаря подписанию соответствующего договора.

Маматалиев также указал на важную роль Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) в развитии межпарламентской дипломатии и укреплении связей между странами.

По его словам, с момента создания Азербайджано-Кыргызского фонда развития одобрено 11 инвестиционных проектов на общую сумму более $24 млн. Маматалиев подчеркнул необходимость приоритетного финансирования крупных стратегических проектов в энергетической сфере.

В свою очередь, Гафарова отметила, что между Азербайджаном и Кыргызстаном подписано 123 документа, значительная часть которых была заключена в последние годы. По ее словам, высокий уровень политического диалога создает благоприятные условия для расширения экономического сотрудничества и реализации совместных торговых проектов.

Она также подчеркнула необходимость активизации межпарламентских контактов, в том числе на уровне профильных комитетов и депутатских групп дружбы, сообщив, что соответствующая группа в парламенте Азербайджана насчитывает 35 депутатов.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении кыргызско-азербайджанских союзнических отношений и расширении межпарламентского сотрудничества.