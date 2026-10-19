В аэропорту Домодедово у иностранца изъяли 31 кг радиоактивных грибов

В аэропорту Домодедово таможенники нашли у иностранца 31 кг радиоактивных белых сушеных грибов.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

Сообщается, что 32-летний иностранец вылетал в Узбекистан, он сдал коробку в багаж. На цокольном этаже зоны комплектации сработала стационарная система обнаружения радиоактивных материалов. Инспекторы вскрыли коробку и нашли там "сыпучее вещество в заводском картонном пакете". На этикетке было написано, что это сушеные белые грибы, произведенные одной из российских компаний.

По данным ФТС, уровень радиационного фона посылки был превышен более чем в 10 раз. Первичная идентификация выявила радионуклид цезий-137.

Информацию передали в Роспотребнадзор, и по его решению продукция была признана радиоактивным отходом, подлежащим захоронению.