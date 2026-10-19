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    В аэропорту Домодедово у иностранца изъяли 31 кг радиоактивных грибов

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 12:35
    В аэропорту Домодедово у иностранца изъяли 31 кг радиоактивных грибов

    В аэропорту Домодедово таможенники нашли у иностранца 31 кг радиоактивных белых сушеных грибов.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

    Сообщается, что 32-летний иностранец вылетал в Узбекистан, он сдал коробку в багаж. На цокольном этаже зоны комплектации сработала стационарная система обнаружения радиоактивных материалов. Инспекторы вскрыли коробку и нашли там "сыпучее вещество в заводском картонном пакете". На этикетке было написано, что это сушеные белые грибы, произведенные одной из российских компаний.

    По данным ФТС, уровень радиационного фона посылки был превышен более чем в 10 раз. Первичная идентификация выявила радионуклид цезий-137.

    Информацию передали в Роспотребнадзор, и по его решению продукция была признана радиоактивным отходом, подлежащим захоронению.

    Радиоактивный элемент Цезий-137 Российская Федерация (РФ)
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