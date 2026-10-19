В Австралии автомобиль умышленно сбил депутата Хелен Хейнс
- 19 октября, 2026
- 12:51
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В Австралии независимая депутат Хелен Хейнс получила ранения после того, как автомобиль умышленно сбил ее возле офиса в городе Вангаратта, к северо-востоку от Мельбурна.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили полиция штата Виктория и премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.
По данным полиции, после инцидента был задержан 43-летний подозреваемый. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Выступая на пресс-конференции, Албанезе выразил поддержку пострадавшей, ее семье, друзьям, коллегам и местному сообществу.
Исполняющий обязанности суперинтенданта полиции штата Виктория Эшли Мейсон сообщил, что дальнейшей угрозы для населения нет.
Отметим, что в нижней палате парламента Австралии (Палата представителей) 10 из 150 депутатов являются независимыми.