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    В Австралии автомобиль умышленно сбил депутата Хелен Хейнс

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 12:51
    В Австралии автомобиль умышленно сбил депутата Хелен Хейнс

    В Австралии независимая депутат Хелен Хейнс получила ранения после того, как автомобиль умышленно сбил ее возле офиса в городе Вангаратта, к северо-востоку от Мельбурна.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили полиция штата Виктория и премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

    По данным полиции, после инцидента был задержан 43-летний подозреваемый. Обстоятельства произошедшего выясняются.

    Выступая на пресс-конференции, Албанезе выразил поддержку пострадавшей, ее семье, друзьям, коллегам и местному сообществу.

    Исполняющий обязанности суперинтенданта полиции штата Виктория Эшли Мейсон сообщил, что дальнейшей угрозы для населения нет.

    Отметим, что в нижней палате парламента Австралии (Палата представителей) 10 из 150 депутатов являются независимыми.

    Энтони Албаниз Хелен Хейнс Австралия
    Avstraliyada deputat avtomobillə qəsdən vurulub
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