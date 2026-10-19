Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Берикашвили: Суверенитет должен быть основой сотрудничества Азербайджана и Грузии

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 12:50
    Берикашвили: Суверенитет должен быть основой сотрудничества Азербайджана и Грузии

    Укрепление суверенитета и взаимное уважение должны лежать в основе сотрудничества Азербайджана и Грузии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил профессор Грузино-американского университета Бакар Берикашвили на круглом столе "Грузия - Азербайджан: стратегическое партнерство и общее будущее" в Тбилиси.

    По его словам, мир переживает период политических, геополитических, культурных и социальных изменений. Профессор считает, что международный порядок, сформировавшийся после холодной войны на основе либерального универсализма, столкнулся с кризисом, что вновь делает актуальным вопрос государственного суверенитета.

    Берикашвили отметил, что происходящие изменения открывают перед государствами постсоветского пространства возможности для дальнейшего укрепления суверенитета. Достижение этой цели, по его словам, требует также выхода дипломатии и культуры переговоров на новый уровень.

    Говоря об отношениях Азербайджана и Грузии, профессор подчеркнул важность их развития на основе взаимного уважения к суверенитету и укрепления дипломатического сотрудничества. Он заявил, что двум странам следует продолжать совместную работу по противодействию внешнему влиянию и укреплению межгосударственных дипломатических связей.

    По мнению Берикашвили, укрепление суверенитета связано и с тем, что легитимность государств должна опираться на их собственный народ и общество. В этом контексте он также отметил значение развития дипломатических отношений, основанных на взаимном уважении.

    Азербайджано-грузинские отношения
    Berikaşvili: Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığı suverenliyin möhkəmlənməsinə əsaslanmalıdır
    Berikashvili: Azerbaijan-Georgia co-op should strengthen sovereignty
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    14:04
    Рубио: Вашингтон намерен развивать Средний коридор для доступа к рынкам США и ЦА
    В регионе
    14:03
    Протестующие студенты заблокировали вход в Лувр в Париже
    Другие страны
    13:59
    В Йемене при ракетном ударе хуситов по военному лагерю погибли около 40 человек
    Другие страны
    13:55
    В Баку временно изменена конечная остановка автобуса №49
    Инфраструктура
    13:54
    Из Казахстана выдворены 13 граждан КНР, обвиняемые в интернет-мошенничестве
    В регионе
    13:53
    Посол Японии: значение Азербайджана в Среднем коридоре продолжает расти
    Внешняя политика
    13:50
    Германия вызвала посла Ирана по делу об организации нападений на лидеров еврейской общины
    Другие страны
    13:50
    Фото
    Делегация зарубежных спортивных организаций посетила Ичеришехер
    Индивидуальные
    13:38
    У берегов Греции затонули два катера, погибли 12 человек - Обновлено
    Другие страны
    Лента новостей