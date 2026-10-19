Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, порывистый северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем - 20-23° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-65%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди. В основном в горных и предгорных районах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град, а в высокогорье - снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 16-20°, днем – 23-28° тепла. В горах ночью ожидается 5-10°, днем - 12-16° тепла.