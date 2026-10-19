Глава Палаты представителей парламента Беларуси ознакомился со строительством агрогородка в Агдаме

Делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко посетила Карабахский экономический район Азербайджана и ознакомилась с ходом строительства агрогородка в Агдамском районе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства Беларуси в Азербайджане в социальных сетях.

Делегация во главе с Сергеенко в сопровождении посла Дмитрия Пиневича посетила село Гызыл Кенгерли, где ознакомилась с ходом строительных работ и планами создания современного жилого и аграрного комплекса.

Кроме того, белорусские парламентарии посетили Агдамский промышленный парк, где осмотрели площадку, предназначенную для строительства нового высокотехнологичного производства ООО "VERTUS".

В рамках поездки делегация также побывала в Шуше, где ознакомилась с ходом восстановительных работ и посетила историко-культурные памятники города.

В Ханкенди представители Беларуси почтили память погибших в Парке Победы, а также посетили Карабахский университет, где ознакомились с условиями обучения и научной деятельности.

Отметим, что в мае 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности страны построить агрогородок на освобожденных территориях Азербайджана. В октябре 2024 года министерства сельского хозяйства Азербайджана и Беларуси подписали Дорожную карту о совместных действиях по развитию производства сельскохозяйственной продукции в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района. Ожидается, что агрогородок в селе начнет работу в 2027 году.