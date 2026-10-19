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    Глава Палаты представителей парламента Беларуси ознакомился со строительством агрогородка в Агдаме

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 12:42
    Глава Палаты представителей парламента Беларуси ознакомился со строительством агрогородка в Агдаме

    Делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко посетила Карабахский экономический район Азербайджана и ознакомилась с ходом строительства агрогородка в Агдамском районе.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства Беларуси в Азербайджане в социальных сетях.

    Делегация во главе с Сергеенко в сопровождении посла Дмитрия Пиневича посетила село Гызыл Кенгерли, где ознакомилась с ходом строительных работ и планами создания современного жилого и аграрного комплекса.

    Кроме того, белорусские парламентарии посетили Агдамский промышленный парк, где осмотрели площадку, предназначенную для строительства нового высокотехнологичного производства ООО "VERTUS".

    В рамках поездки делегация также побывала в Шуше, где ознакомилась с ходом восстановительных работ и посетила историко-культурные памятники города.

    В Ханкенди представители Беларуси почтили память погибших в Парке Победы, а также посетили Карабахский университет, где ознакомились с условиями обучения и научной деятельности.

    Отметим, что в мае 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности страны построить агрогородок на освобожденных территориях Азербайджана. В октябре 2024 года министерства сельского хозяйства Азербайджана и Беларуси подписали Дорожную карту о совместных действиях по развитию производства сельскохозяйственной продукции в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района. Ожидается, что агрогородок в селе начнет работу в 2027 году.

    Глава Палаты представителей парламента Беларуси ознакомился со строительством агрогородка в Агдаме
    Глава Палаты представителей парламента Беларуси ознакомился со строительством агрогородка в Агдаме
    Глава Палаты представителей парламента Беларуси ознакомился со строительством агрогородка в Агдаме
    Глава Палаты представителей парламента Беларуси ознакомился со строительством агрогородка в Агдаме
    Глава Палаты представителей парламента Беларуси ознакомился со строительством агрогородка в Агдаме
    Глава Палаты представителей парламента Беларуси ознакомился со строительством агрогородка в Агдаме
    Азербайджано-белорусские отношения Игорь Сергеенко Дмитрий Пиневич Агдамский промпарк
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    Belarus parlamentinin sədri Ağdamda aqroşəhərciyin tikintisinin gedişatı ilə tanış olub
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    Speaker of House of Representatives of Belarusian Parliament inspects construction of agro-town in Azerbaijan's Agdam
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