Зеленский заявил о паузе в переговорах Украины, РФ и США

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 23:47
    Очередной раунд мирных переговоров Украины с США и РФ откладывается из-за войны в Иране.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует "Суспільне".

    "Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить трехстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова", - сказал он.

    Кроме того, он поблагодарил представителей разведки, Офиса президента и все вовлеченные службы за шаги для дальнейших обменов пленными.

    "Мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена. Надеемся на хорошие новости", - подчеркнул Зеленский.

    Ожидалось, что новая встреча пройдет в начале марта в Абу-Даби. О встрече договорились еще до начала войны на Ближнем Востоке.

    Лента новостей