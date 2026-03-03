Зеленский прокомментировал сроки и место следующего раунда трехсторонних переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров (Украина-США-РФ) может пройти 5 или 6 марта, среди рассматриваемых места их проведения - Швейцария, Турция и Австрия.

Как передает Report об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.

"Никто не откладывал следующую трехстороннюю встречу, даже после атак на Иран. Она может состояться 5 или 6 марта. Возможно, она не будет в Абу-Даби. Я бы предпочел Женеве, или по крайней мере Европе, потому что война идет на нашем континенте", - отметил Зеленский.

По его словам, если Россия хочет нейтрального места, то тогда для переговоров могут подойти Австрия, Ватикан или Турция.

Зеленский подчеркнул, что Украина надеется в скором времени на новый обмен пленными с РФ.