    Зеленский прокомментировал сроки и место следующего раунда трехсторонних переговоров

    • 03 марта, 2026
    • 13:31
    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров (Украина-США-РФ) может пройти 5 или 6 марта, среди рассматриваемых места их проведения - Швейцария, Турция и Австрия.

    Как передает Report об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.

    "Никто не откладывал следующую трехстороннюю встречу, даже после атак на Иран. Она может состояться 5 или 6 марта. Возможно, она не будет в Абу-Даби. Я бы предпочел Женеве, или по крайней мере Европе, потому что война идет на нашем континенте", - отметил Зеленский.

    По его словам, если Россия хочет нейтрального места, то тогда для переговоров могут подойти Австрия, Ватикан или Турция.

    Зеленский подчеркнул, что Украина надеется в скором времени на новый обмен пленными с РФ.

    США Россия Украина Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт переговоры
