    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 13:49
    Zelenski: Növbəti danışıqlar İsveçrə, Türkiyə və ya Avstriyada baş tuta bilər

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski üçtərəfli danışıqların (Ukrayna-ABŞ-Rusiya) növbəti raundunun martın 5-i və ya 6-da keçirilə biləcəyini bildirib, danışıqların keçirilmə yeri kimi İsveçrə, Türkiyə və Avstriya nəzərdən keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, o bunu "Corriere della Sera"ya müsahibəsində bəyan edib.

    "Heç kim növbəti üçtərəfli görüşü, hətta İrana hücumlardan sonra belə təxirə salmayıb. O, martın 5-i və ya 6-da baş tuta bilər. Ola bilsin ki, Əbu-Dabidə olmayacaq. Mən Cenevrəni və ya ən azı Avropanı üstün tutardım, çünki müharibə bizim qitəmizdə gedir", - V.Zelenski qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, əgər Rusiya neytral yer istəyirsə, o zaman danışıqlar üçün Avstriya, Vatikan və ya Türkiyə uyğun ola bilər.

    V.Zelenski vurğulayıb ki, Ukrayna yaxın zamanda Rusiya ilə yeni əsir mübadiləsinə ümid edir.

    Ukrayna Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsi Türkiyə
    Зеленский прокомментировал сроки и место следующего раунда трехсторонних переговоров

