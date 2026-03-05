США тратят на войну с Ираном 220 миллионов долларов в день

Операции, начатые США и Израилем против Ирана 28 февраля, начинают давать о себе знать не только в военном, но и в экономическом плане.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, по предварительным расчетам специалистов, в первые 24 часа операции расходы на примененные боеприпасы, вылеты истребителей и переброску сил в регион составили миллиарды долларов.

Отмечается, что американская армия в первые 24 часа военной операции против Ирана потратила примерно 779 миллионов долларов.

При этом размещение в регионе самолетов и десятков кораблей дополнительно обошлось еще в 630 миллионов долларов. Ежедневные эксплуатационные расходы каждой авианосной ударной группы в регионе оцениваются примерно в 6,5 миллиона долларов. Общие расходы с первого дня составили примерно 2 276 000 долларов.

Подчеркивается, что почасовая стоимость войны – 9,16 миллиона долларов, а суточная – около 220 миллионов долларов.