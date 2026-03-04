СМИ: Атакован логистический центр посольства США у аэропорта Багдада

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    • 04 марта, 2026
    • 19:52
    Логистический центр посольства США, расположенный вблизи международного аэропорта Багдада, подвергся атаке.

    Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

    В свою очередь иранская гостелерадиокомпания утверждает, что в районе американского лагеря Виктория близ аэропорта Багдада раздались звуки взрывов.

