СМИ: Атакован логистический центр посольства США у аэропорта Багдада
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 19:52
Логистический центр посольства США, расположенный вблизи международного аэропорта Багдада, подвергся атаке.
Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
В свою очередь иранская гостелерадиокомпания утверждает, что в районе американского лагеря Виктория близ аэропорта Багдада раздались звуки взрывов.
Последние новости
20:24
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы дипломаты ряда стран - ОБНОВЛЕНО-4Внешняя политика
20:13
Израиль нанес масштабный удар по военному комплексу Ирана в ТегеранеДругие страны
20:00
Посол Ирана вызван в МИД ТурцииВ регионе
19:56
ЦАХАЛ: Израиль использовал более 5 тыс. боеприпасов в ударах по ИрануВ регионе
19:52
СМИ: Атакован логистический центр посольства США у аэропорта БагдадаДругие страны
19:47
Фото
Из Ирана через Азербайджан эвакуированы человек 1249 граждан 40 стран - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
19:42
Баку и Лондон обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллектаИнфраструктура
19:38
Петер Сийярто обсудил в Москве вопросы поставок нефти и газаДругие страны
19:16