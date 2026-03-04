KİV: Bağdad hava limanı yaxınlığında ABŞ səfirliyinin logistika mərkəzi hücuma məruz qalıb
- 04 mart, 2026
- 20:37
Bağdad Beynəlxalq Hava Limanının (İraq) yaxınlığında yerləşən ABŞ səfirliyinin logistika mərkəzi hücuma məruz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qətərin "Al Araby" telekanalı İraqın təhlükəsizlik orqanlarındakı mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
İranın dövlət teleradio şirkəti isə iddia edir ki, Bağdad hava limanı yaxınlığındakı ABŞ-nin Viktoriya düşərgəsi ərazisində partlayış səsləri eşidilib.
