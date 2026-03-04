İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    04 mart, 2026
    • 20:37
    KİV: Bağdad hava limanı yaxınlığında ABŞ səfirliyinin logistika mərkəzi hücuma məruz qalıb

    Bağdad Beynəlxalq Hava Limanının (İraq) yaxınlığında yerləşən ABŞ səfirliyinin logistika mərkəzi hücuma məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qətərin "Al Araby" telekanalı İraqın təhlükəsizlik orqanlarındakı mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    İranın dövlət teleradio şirkəti isə iddia edir ki, Bağdad hava limanı yaxınlığındakı ABŞ-nin Viktoriya düşərgəsi ərazisində partlayış səsləri eşidilib.

