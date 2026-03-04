Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Из Ирана через Азербайджан эвакуирован 1 161 человек на фоне военных действий США и Израиля

    Внешняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 10:31
    Из Ирана через Азербайджан эвакуирован 1 161 человек на фоне военных действий США и Израиля

    Всего 1 161 человек был эвакуирован с территории Ирана через границу с Азербайджаном на фоне военных операций, начатых США и Израилем 28 февраля.

    По информации Report, в период с 08:00 28 февраля до 10:00 4 марта государственную границу пересекли 224 гражданина Азербайджана.

    Помимо этого, из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуированы 361 гражданин Китая, 246 - России, 76 - Пакистана, 46 - Омана, 99 - Таджикистана, 18 - Саудовской Аравии, 9 - Грузии, 7 - Беларуси, по 6 - ОАЭ и Словакии, 5 - Сербии, по 4 - Иордании, Швейцарии, Ирана и Нигерии, по 3 - Катара, Бангладеш, Узбекистана, Мексики и Филиппин, по 2 - Непала, Казахстана, Франции, Кыргызстана, Турции, Италии и Йемена, по 1 - Великобритании, Польши, Туниса, Ливана, Индии, Мьянмы, Бразилии, Мальдив и Южной Африки.

    Из Ирана через Азербайджан эвакуирован 1 161 человек на фоне военных действий США и Израиля
    Из Ирана через Азербайджан эвакуирован 1 161 человек на фоне военных действий США и Израиля
    Из Ирана через Азербайджан эвакуирован 1 161 человек на фоне военных действий США и Израиля
    Из Ирана через Азербайджан эвакуирован 1 161 человек на фоне военных действий США и Израиля
    Из Ирана через Азербайджан эвакуирован 1 161 человек на фоне военных действий США и Израиля
    Из Ирана через Азербайджан эвакуирован 1 161 человек на фоне военных действий США и Израиля
    Из Ирана через Азербайджан эвакуирован 1 161 человек на фоне военных действий США и Израиля

    эвакуация из Ирана удар по Ирану граждане Азербайджана эвакуация граждан граница с Ираном эскалация на Ближнем Востоке
    Фото
    Bu günədək Azərbaycan vasitəsilə İrandan 1161 nəfər təxliyə olunub
    Фото
    1,161 people evacuated from Iran via Azerbaijan to date
    Ты - Король

    Последние новости

    11:22

    Казахстан в феврале увеличил отгрузку нефти по БТД на 8,5%

    Энергетика
    11:16

    Экспортные доходы "Азерпамбыг" сократились почти на 36%

    АПК
    11:16

    В Азербайджане обнаружено и изъято 5 автоматов, 23 ружья

    Происшествия
    11:14

    Россия экстрадировала в Азербайджан двух разыскиваемых лиц

    Происшествия
    11:03

    В Азербайджане 9 марта пройдут выпускные экзамены для 11-х классов

    Наука и образование
    11:01

    Азербайджан обеспечивает около 40% потребления газа в Болгарии

    Энергетика
    10:58

    В Якутии произошел разлив нефтепродуктов

    В регионе
    10:55

    Кац: Любой преемник Хаменеи безоговорочно станет мишенью Израиля

    Другие страны
    10:52
    Фото

    Анар Гулиев: В Азербайджане утверждены генеральные планы для 67 из 79 городов

    Экономика
    Лента новостей