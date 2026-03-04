Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Петер Сийярто обсудил в Москве вопросы поставок нефти и газа

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 19:38
    Петер Сийярто обсудил в Москве вопросы поставок нефти и газа
    Петер Сиярто

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, находящийся с визитом в Москве, 4 марта провел переговоры с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на заявление Сийярто в соцсетях, цель встреч - обеспечение функционирования нефтепровода "Дружба" и возвращение двух венгерских граждан, попавших в российский плен.

    Сийярто отметил, что текущие события на Ближнем Востоке привели к нестабильности поставок нефти и природного газа. Это, в свою очередь, представляет собой новый вызов в контексте ситуации с нефтепроводом "Дружба" (не работает с 27 января 2026 года - ред.).

    "Я нахожусь здесь, в Москве, чтобы убедиться, что у нас по-прежнему есть нефть и природный газ, необходимые для обеспечения энергетической безопасности Венгрии во время кризиса", - сказал Сийярто в видеообращении, размещенном в соцсетях.

    Венгрия и Словакия в настоящее время являются единственными странами ЕС, которые по-прежнему импортируют российские энергоносители.

    По словам главы МИД, он приехал в РФ за гарантиями сохранения прежних цен на нефть и газ, несмотря на изменившиеся обстоятельства и глобальный энергетический кризис. "Если мы получим эту гарантию сегодня, то останется одна задача – обеспечить, чтобы эти объемы нефти и природного газа действительно поступили в Венгрию", - добавил он.

    Peter Siyarto Moskvada neft və qaz təchizatı məsələlərini müzakirə edib
