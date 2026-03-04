Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Британский HMS Dragon отправится на Кипр на следующей неделе

    • 04 марта, 2026
    • 19:16
    Британский HMS Dragon отправится на Кипр на следующей неделе

    Британский военный корабль HMS Dragon не покинет Великобританию до следующей недели.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, по информации, эсминец, находящийся в порту Портсмута, в настоящее время загружается боеприпасами перед отправкой к побережью Кипра в Средиземном море.

    Власти страны опровергли предположения, что задержка связана с экономией средств или бюджетными ограничениями, подчеркнув, что Лондон балансирует между конкурирующими глобальными приоритетами на Ближнем Востоке и в Северной Атлантике. До прибытия корабля в регион туда будут направлены два вертолета Wildcat.

    Также официальные лица страны заявили, что в ближайшие дни на британские базы могут начать прибывать американские военные самолеты для выполнения миссий против Ирана. При этом США пока не использовали базу ВВС Великобритании Фэрфорд и военный объект на Диего-Гарсия после решения премьер-министра разрешить проведение с них оборонительных операций.

    Власти Великобритании подчеркнули, что не исключают никаких вариантов дальнейшего участия страны по мере развития ситуации в регионе.

    Великобритания эсминец
