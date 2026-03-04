Британский HMS Dragon отправится на Кипр на следующей неделе
- 04 марта, 2026
- 19:16
Британский военный корабль HMS Dragon не покинет Великобританию до следующей недели.
Как передает Report со ссылкой на Sky News, по информации, эсминец, находящийся в порту Портсмута, в настоящее время загружается боеприпасами перед отправкой к побережью Кипра в Средиземном море.
Власти страны опровергли предположения, что задержка связана с экономией средств или бюджетными ограничениями, подчеркнув, что Лондон балансирует между конкурирующими глобальными приоритетами на Ближнем Востоке и в Северной Атлантике. До прибытия корабля в регион туда будут направлены два вертолета Wildcat.
Также официальные лица страны заявили, что в ближайшие дни на британские базы могут начать прибывать американские военные самолеты для выполнения миссий против Ирана. При этом США пока не использовали базу ВВС Великобритании Фэрфорд и военный объект на Диего-Гарсия после решения премьер-министра разрешить проведение с них оборонительных операций.
Власти Великобритании подчеркнули, что не исключают никаких вариантов дальнейшего участия страны по мере развития ситуации в регионе.