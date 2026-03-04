ЦАХАЛ: Израиль использовал более 5 тыс. боеприпасов в ударах по Ирану

Израильская авиация использовала более 5 тыс. боеприпасов в ходе ударов по объектам в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ВВС Израиля нанесли удары по объектам в Иране более чем 5 000 боеприпасов с начала операции (с 28 февраля - ред.)", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что израильские ВВС продолжают расширять воздушное превосходство ЦАХАЛа на территории Ирана, в частности Тегерана.