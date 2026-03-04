Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    ЦАХАЛ: Израиль использовал более 5 тыс. боеприпасов в ударах по Ирану

    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 19:56
    ЦАХАЛ: Израиль использовал более 5 тыс. боеприпасов в ударах по Ирану

    Израильская авиация использовала более 5 тыс. боеприпасов в ходе ударов по объектам в Иране.

    Как передает Report, об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    "ВВС Израиля нанесли удары по объектам в Иране более чем 5 000 боеприпасов с начала операции (с 28 февраля - ред.)", - говорится в сообщении.

    В заявлении также отмечается, что израильские ВВС продолжают расширять воздушное превосходство ЦАХАЛа на территории Ирана, в частности Тегерана.

    Операция США и Израиля против Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
    Ты - Король

    Последние новости

    20:24
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы дипломаты ряда стран - ОБНОВЛЕНО-4

    Внешняя политика
    20:13

    Израиль нанес масштабный удар по военному комплексу Ирана в Тегеране

    Другие страны
    20:00

    Посол Ирана вызван в МИД Турции

    В регионе
    19:56

    ЦАХАЛ: Израиль использовал более 5 тыс. боеприпасов в ударах по Ирану

    В регионе
    19:52

    СМИ: Атакован логистический центр посольства США у аэропорта Багдада

    Другие страны
    19:47
    Фото

    Из Ирана через Азербайджан эвакуированы человек 1249 граждан 40 стран - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    19:42

    Баку и Лондон обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

    Инфраструктура
    19:38

    Петер Сийярто обсудил в Москве вопросы поставок нефти и газа

    Другие страны
    19:16

    Британский HMS Dragon отправится на Кипр на следующей неделе

    Другие страны
    Лента новостей