İsrail ordusu: İrana zərbələrdə 5 mindən çox döyüş sursatından istifadə edilib
Region
- 04 mart, 2026
- 20:39
İsrail Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) İrandakı obyektlərə zərbələr zamanı 5 mindən çox döyüş sursatından istifadə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusu məlumat yayıb.
"İsrail HHQ əməliyyat başlayandan bəri (28 fevraldan - red.) İrandakı obyektlərə 5 000-dən çox döyüş sursatı ilə zərbə endirib", - məlumatda bildirilib.
Bəyanatda, həmçinin qeyd olunub ki, İsrail HHQ İran ərazisində, xüsusilə Tehranda İsrail ordusunun hava üstünlüyünü genişləndirməyə davam edir.
