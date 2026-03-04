İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İsrail ordusu: İrana zərbələrdə 5 mindən çox döyüş sursatından istifadə edilib

    Region
    04 mart, 2026
    20:39
    İsrail ordusu: İrana zərbələrdə 5 mindən çox döyüş sursatından istifadə edilib

    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) İrandakı obyektlərə zərbələr zamanı 5 mindən çox döyüş sursatından istifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusu məlumat yayıb.

    "İsrail HHQ əməliyyat başlayandan bəri (28 fevraldan - red.) İrandakı obyektlərə 5 000-dən çox döyüş sursatı ilə zərbə endirib", - məlumatda bildirilib.

    Bəyanatda, həmçinin qeyd olunub ki, İsrail HHQ İran ərazisində, xüsusilə Tehranda İsrail ordusunun hava üstünlüyünü genişləndirməyə davam edir.

    ЦАХАЛ: Израиль использовал более 5 тыс. боеприпасов в ударах по Ирану

