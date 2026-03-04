Azərbaycan Yüksək Liqasının XVI turunda iki oyun keçirilib
Komanda
- 04 mart, 2026
- 20:23
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə turun ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutub.
"Ordu" "Neftçi"yə 2:3 (25:19, 21:25, 18:25, 25:22, 10:15) hesabı ilə məğlub olub.
"Xilasedici" komandası isə "Gənclər"i üstələyib - 3:0 (25:11, 25:15, 25:11).
Hər iki qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçirilib.
Qeyd edək ki, tura martın 5-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
20:39
İsrail ordusu: İrana zərbələrdə 5 mindən çox döyüş sursatından istifadə edilibRegion
20:37
KİV: Bağdad hava limanı yaxınlığında ABŞ səfirliyinin logistika mərkəzi hücuma məruz qalıbDigər ölkələr
20:33
Foto
Qazax Milli Universitetinin heyəti Azərbaycandakı gənclər siyasəti barədə məlumatlandırılıbElm və təhsil
20:30
Foto
Jalə Bəhramova "Change the World Academy"nin Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionu üzrə səfiri seçilibElm və təhsil
20:23
Azərbaycan Yüksək Liqasının XVI turunda iki oyun keçirilibKomanda
20:15
U-17 yeniyetmələr arasında "İstedadların seçimi" yarışının II turu keçiriləcəkKomanda
20:13
Foto
İrandan bir neçə ölkənin diplomatları Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİB-4Xarici siyasət
20:02
Peter Siyarto Moskvada neft və qaz təchizatı məsələlərini müzakirə edibDigər ölkələr
19:54