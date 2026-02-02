Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Махмуд Аббас назначил дату парламентских выборов в Палестине

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 16:36
    Махмуд Аббас назначил дату парламентских выборов в Палестине

    Президент Палестины Махмуд Аббас назначил проведение парламентских выборов на 1 ноября этого года.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Wafa.

    В связи с этим указ, где отмечено, что "выборы должны проводиться внутри и за пределами Палестины таким образом, чтобы обеспечить максимальное участие палестинского народа... в соответствии с полной пропорциональной системой".

    В документе отмечается, что необходимо обеспечить участие всех групп населения, включая женщин, молодежь и общины за рубежом.

