Махмуд Аббас назначил дату парламентских выборов в Палестине
Другие страны
- 02 февраля, 2026
- 16:36
Президент Палестины Махмуд Аббас назначил проведение парламентских выборов на 1 ноября этого года.
Как передает Report, об этом сообщает издание Wafa.
В связи с этим указ, где отмечено, что "выборы должны проводиться внутри и за пределами Палестины таким образом, чтобы обеспечить максимальное участие палестинского народа... в соответствии с полной пропорциональной системой".
В документе отмечается, что необходимо обеспечить участие всех групп населения, включая женщин, молодежь и общины за рубежом.
