Глава МИД Франции призвал Иран согласиться на переговоры с США

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что Иран должен безусловно пойти на предложение США о переговорах.

Как передает Report со ссылкой на BFMTV, об этом Барро сказал, выступая в университете Тулузы.

"Соединенные Штаты создали себе условия для нанесения удара по Ирану. Они предложили Тегерану переговоры, которыми Иран должен в обязательном порядке воспользоваться", - сказал глава МИД.

По его мнению, Тегеран должен согласиться на серьезные уступки и радикальную смену позиции.

Барро добавил, что Франция "находится в контакте с региональными посредниками, которые пытаются содействовать этим переговорам". Он подчеркнул, что Париж поддерживает их в этих усилиях.

Напомним, что ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран рассматривает возможности дипломатии для урегулирования напряженных отношений с США. Багаи сказал, что "Тегеран надеется на результаты в ближайшие дни".

1 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что Тегеран и Вашингтон способны провести переговоры и прийти к соглашению по иранской ядерной программе.