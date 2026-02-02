Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Глава МИД Франции призвал Иран согласиться на переговоры с США

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 16:15
    Глава МИД Франции призвал Иран согласиться на переговоры с США

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что Иран должен безусловно пойти на предложение США о переговорах.

    Как передает Report со ссылкой на BFMTV, об этом Барро сказал, выступая в университете Тулузы.

    "Соединенные Штаты создали себе условия для нанесения удара по Ирану. Они предложили Тегерану переговоры, которыми Иран должен в обязательном порядке воспользоваться", - сказал глава МИД.

    По его мнению, Тегеран должен согласиться на серьезные уступки и радикальную смену позиции.

    Барро добавил, что Франция "находится в контакте с региональными посредниками, которые пытаются содействовать этим переговорам". Он подчеркнул, что Париж поддерживает их в этих усилиях.

    Напомним, что ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран рассматривает возможности дипломатии для урегулирования напряженных отношений с США. Багаи сказал, что "Тегеран надеется на результаты в ближайшие дни".

    1 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что Тегеран и Вашингтон способны провести переговоры и прийти к соглашению по иранской ядерной программе.

    Fransa XİN: İran ABŞ-nin danışıqlar təklifinə qeyd-şərtsiz razılaşmalıdır
