İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Fransa XİN: İran ABŞ-nin danışıqlar təklifinə qeyd-şərtsiz razılaşmalıdır

    Digər ölkələr
    • 02 fevral, 2026
    • 16:21
    Fransa XİN: İran ABŞ-nin danışıqlar təklifinə qeyd-şərtsiz razılaşmalıdır

    Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro hesab edir ki, İran ABŞ-nin danışıqlar təklifi ilə qeyd-şərtsiz razılaşmalıdır.

    "Report" BFMTV-yə istinadən xəbər verir ki, Barro bu barədə Tuluz universitetində çıxışı zamanı bildirib.

    "ABŞ İrana zərbə endirmək üçün özünə şərait yaradıb. Onlar Tehrana danışıqlar təklif ediblər ki, İran mütləq surətdə bundan istifadə etməlidir", - o deyib.

    Nazirin fikrincə, Tehran ciddi güzəştlərə və mövqeyində köklü dəyişikliklərə razı olmalıdır.

    J.Barro əlavə edib ki, Fransa bu danışıqları asanlaşdırmağa çalışan regional vasitəçilərlə təmasdadır. O vurğulayıb ki, Paris onları bu səylərində dəstəkləyir.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl İran XİN-in nümayəndəsi İsmayıl Bəqai bəyan edib ki, Tehran ABŞ ilə gərgin münasibətlərin tənzimlənməsi üçün diplomatiya imkanlarını nəzərdən keçirir. İran XİN-in nümayəndəsi qeyd edib ki ki, Tehran yaxın günlərdə nəticələr ədə olunacağına ümid edir.

    İranın XİN başçısı Abbas Əraqçi fevralın 1-də vurğulayıb ki, Tehran və Vaşinqton danışıqlar aparmaq və İranın nüvə proqramı ilə bağlı razılığa gəlmək qabiliyyətindədir.

    Fransa İranda etirazlar ABŞ
    Глава МИД Франции призвал Иран согласиться на переговоры с США

    Son xəbərlər

    17:19

    Gürcüstanda xarici maliyyələşmə və siyasi fəaliyyətlə bağlı qaydalar sərtləşdirilir

    Region
    17:19

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 7 ayda təxminən 54 % azalıb

    İKT
    17:14

    Gəncədə fəhlələr qaynaq işi görərkən partlayış olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    17:14

    Azərbaycan Efiopiya və Gürcüstandan qızılgül almağa başlayıb

    Biznes
    17:12

    Şahin Bağırov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Biznes
    17:10

    Rusiya ordusu Xarkovda bazara zərbə endirib, yaralılar var

    Digər ölkələr
    17:08

    Kriptovalyuta bazarı təzyiqdə: likvidlik azalır, investorlar təhlükəsiz aktiv axtarır - ARAŞDIRMA

    Maliyyə
    17:07

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 80-ə çatıb

    Digər ölkələr
    17:00
    Video

    Deputat: Məktəblərdə ümumi formalardan kənara çıxmaq olmaz

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti