Amerikalı idmançı İtaliyadakı Qış Olimpiya Oyunlarında ağır zədə alıb
Fərdi
- 08 fevral, 2026
- 16:01
ABŞ-ın dağ xizəkçisi, olimpiya çempionu Lindsi Vonn İtaliyada keçirilən XXV Qış Olimpiya Oyunlarında ağır zədə alıb.
"Report" yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 41 yaşlı idmançı dağdan eniş zamanı idarəetməni itirərək qəzaya uğrayıb.
Qapılardan birinə çırpılan Vonn ağrılar içində yerə yıxılıb. Bu hadisədən sonra yarış 10 dəqiqədən çox dayandırılıb. İdmançı helikopterlə təxliyə olunub.
Qeyd edək ki, L.Vonn bir həftə əvvəl, İsveçrədə keçirilən turnirdə dizindən ciddi zədə (sümük əzilməsi və menisk zədəsi) almışdı. Buna baxmayaraq, o, olimpiadada iştirak etmək qərarına gəlmişdi.
