Американская горнолыжница получила тяжелую травму на Олимпиаде
Индивидуальные
- 08 февраля, 2026
- 16:32
Американская горнолыжница, олимпийская чемпионка Линдси Вонн получила тяжелую травму на XXV зимних Олимпийских играх в Италии.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, 41-летняя спортсменка задела ворота вскоре после старта в скоростном спуске, после чего ее развернуло, и она упала на трассу.
После инцидента соревнования были приостановлены более чем на 10 минут. Спортсменку эвакуировали с места происшествия на вертолете.
Отметим, что неделю назад на турнире в Швейцарии Л. Вонн получила серьезную травму колена (ушиб кости и повреждение мениска). Несмотря на это, она приняла решение выступить на Олимпийских играх.
