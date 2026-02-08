Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 08 февраля, 2026
    • 16:32
    Американская горнолыжница, олимпийская чемпионка Линдси Вонн получила тяжелую травму на XXV зимних Олимпийских играх в Италии.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, 41-летняя спортсменка задела ворота вскоре после старта в скоростном спуске, после чего ее развернуло, и она упала на трассу.

    После инцидента соревнования были приостановлены более чем на 10 минут. Спортсменку эвакуировали с места происшествия на вертолете.

    Отметим, что неделю назад на турнире в Швейцарии Л. Вонн получила серьезную травму колена (ушиб кости и повреждение мениска). Несмотря на это, она приняла решение выступить на Олимпийских играх.

    XXV Зимние Олимпийские игры Линдси Вонн горнолыжный спорт
    Amerikalı idmançı İtaliyadakı Qış Olimpiya Oyunlarında ağır zədə alıb
    Американская горнолыжница получила тяжелую травму на Олимпиаде

