Leyla Əliyeva Alena Əliyeva ilə Göygölə səfərindən paylaşım edib
Daxili siyasət
- 08 fevral, 2026
- 15:53
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva Alena Əliyeva ilə Göygölə səfərindən paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
