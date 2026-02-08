Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Лейла Алиева поделилась публикацией о поездке в Гёйгёль с Аленой Алиевой

    Внутренняя политика
    • 08 февраля, 2026
    • 15:59
    Лейла Алиева поделилась публикацией о поездке в Гёйгёль с Аленой Алиевой

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева поделилась публикацией о своей поездке в Гёйгёль вместе с Аленой Алиевой.

    Report представляет публикацию:

    Лейла Алиева Алена Алиева Гёйгёльский район
    Leyla Əliyeva Alena Əliyeva ilə Göygölə səfərindən paylaşım edib
    Ты - Король

