Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə edib
Xarici siyasət
- 08 fevral, 2026
- 16:17
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Hakan Fidan arasında telefon danışığı baş tutub.
Xarici İşlər Nazirliyindən "Report"a bildirilib ki, danışıq zamanı, Azərbaycanla Türkiyə arasında ikitərəfli müttəfiqlik münasibətləri çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri, beynəlxalq təşkilatlar və çoxtərəfli platformalarda birgə səylər, eləcə də regional təhlükəsizlik vəziyyəti müzakirə olunub.
Bununla yanaşı, Yaxın Şərqdə vəziyyət, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, eləcə də digər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
17:10
"Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Şəki" ilə matçda yerli oyunçulara da üstünlük verdik"Komanda
16:55
İtaliyada qar uçqunu nəticəsində üç xizəkçi həlak olubDigər ölkələr
16:45
Foto
17 yaşadək cüdoçular arasında "İstedadların seçimi" turnirinin I turu başa çatıbFərdi
16:36
Gənc boksçular arasında Azərbaycan çempionatı keçiriləcəkFərdi
16:35
Türkiyə XİN Sudana başsağlığı veribRegion
16:17
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə edibXarici siyasət
16:02
Sudanda köçkünləri daşıyan avtomobilə PUA hücumu nəticəsində 24 nəfər ölübDigər ölkələr
16:01
Amerikalı idmançı İtaliyadakı Qış Olimpiya Oyunlarında ağır zədə alıbFərdi
15:53