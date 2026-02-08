Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

    Внешняя политика
    • 08 февраля, 2026
    • 16:20
    Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках двусторонних союзнических отношений между двумя странами, совместные усилия в международных организациях и на многосторонних платформах, а также региональную ситуацию в сфере безопасности.

    Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, процессу нормализации азербайджано-армянских отношений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов Хакан Фидан телефонный разговор Азербайджан Турция
    Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə edib
    Azerbaijani, Turkish FMs discuss bilateral and regional issues
    Ты - Король

    Последние новости

    17:31

    Власти Грузии выплатят спортсменам премии за призовые места на Олимпиаде

    В регионе
    17:18

    Парламент Ирана 9 февраля проведет заседание для обсуждения переговоров с США

    В регионе
    17:03

    У берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    16:54
    Фото

    На Филиппинах из-за последствий шторма "Басянг" погибли 12 человек

    Другие страны
    16:40

    МИД Турции выразил соболезнования Судану в связи с гибелью мирных жителей

    В регионе
    16:32

    Американская горнолыжница получила тяжелую травму на Олимпиаде

    Индивидуальные
    16:20

    Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

    Внешняя политика
    16:16

    Арагчи: Иран извлек уроки из предыдущих переговоров и 12-дневной войны

    В регионе
    16:11

    В Италии три лыжника погибли при сходе лавин

    Другие страны
    Лента новостей