Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
Внешняя политика
- 08 февраля, 2026
- 16:20
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках двусторонних союзнических отношений между двумя странами, совместные усилия в международных организациях и на многосторонних платформах, а также региональную ситуацию в сфере безопасности.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, процессу нормализации азербайджано-армянских отношений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
