Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках двусторонних союзнических отношений между двумя странами, совместные усилия в международных организациях и на многосторонних платформах, а также региональную ситуацию в сфере безопасности.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, процессу нормализации азербайджано-армянских отношений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.