Azərbaycan Basketbol Liqasının XVI turunda "Abşeron Lions" "Şəki"ni məğlub edib
Komanda
- 08 fevral, 2026
- 15:51
Azərbaycan Basketbol Liqasının XVI turunda "Abşeron Lions" səfərdə "Şəki"ni məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, Şəki Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan görüş qonaqların 92:85 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Turun son görüşü Bakı İdman Sarayında "Neftçi" və "Sabah" arasında baş tutacaq. Bu matç saat 18:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (102:77), "Quba" "Sərhədçi"ni (97:89), "Ordu" "Naxçıvan"ı (95:92) "Gəncə" NTD-ni (104:85) məğlub edib.
