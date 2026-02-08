KİV: Takaiçinin hakim bloku seçkilərdə qalib gəlir
Digər ölkələr
- 08 fevral, 2026
- 15:49
Baş nazir Sanae Takaiçinin rəhbərlik etdiyi Yaponiya Liberal Demokrat Partiyası (LDP) və "Yaponiya Yenilənmə Cəmiyyəti" Partiyasından ibarət hakim blok parlament seçkilərində qalib gəlib.
"Report"un məlumatına görə, bunu Yaponiyanın ictimai televiziyası NHK tərəfindən aparılan "exit-poll" məlumatları göstərir.
Aşağı Palataya seçkilərdə LDP yerlərin üçdə ikisini əldə edərək konstitusiya çoxluğunu təmin edə bilər.
Eyni zamanda, blokun aşağı palatada fərdi çoxluğu (233 yerdən çox) təmin etməsi ehtimalı var. Seçkilərdən əvvəl hakim blok parlamentdə 234 yerə - mümkün olan minimum çoxluğa sahib idi.
Əvvəllər Takaiçi bildirib ki, fevralın 8-də parlamentin aşağı palatasına erkən seçkiləri elan etməklə hökumət başçısı vəzifəsini riskə atıb.
