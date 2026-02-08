СМИ: Правящий блок Такаити одерживает победу на выборах

Правящий блок в составе Либерально-демократической партией (ЛДП) Японии под руководством премьер-министра Санаэ Такаити и партии "Общество обновления Японии" одерживает победу на парламентских выборах.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного японским общественным телевидением (NHK).

По итогам выборов в нижнюю палату парламента ЛДП может получить 2/3 мест, обеспечив себе конституционное большинство.

При этом блок наверняка гарантирует себе индивидуальное большинство в нижней палате парламента (больше 233 мест). Перед выборами у правящего блока было 234 места в парламенте - минимально возможное большинство.

Ранее Такаити заявила, что, объявив досрочные выборы в нижнюю палату парламента, которые проходят 8 февраля, поставила на кон свой пост главы правительства.