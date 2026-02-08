У берегов Пхукета затонул контейнеровоз с опасными веществами
- 08 февраля, 2026
- 20:22
Контейнеровоз с 290 морскими контейнерами на борту, 14 из которых содержат опасные вещества, затонул у берегов Пхукета, из-за вылившегося в море бункерного топлива образовалось мазутное пятно.
Как передает Report, об этом сообщил информационный центр администрации провинции Пхукет.
В публикации отмечается, что корабль Sealloyd Arc водоизмещением 4 339 тонн под флагом Панамы затонул в близи острова Ко Кео Ной.
Из 290 морских контейнеров 14 содержат опасные вещества. Большая часть из них затонула вместе с судном, часть контейнеров находится на плаву в районе катастрофы.
У берегов Пхукета затонул контейнеровоз с опасными веществами
