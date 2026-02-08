Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    У берегов Пхукета затонул контейнеровоз с опасными веществами

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 20:22
    У берегов Пхукета затонул контейнеровоз с опасными веществами

    Контейнеровоз с 290 морскими контейнерами на борту, 14 из которых содержат опасные вещества, затонул у берегов Пхукета, из-за вылившегося в море бункерного топлива образовалось мазутное пятно.

    Как передает Report, об этом сообщил информационный центр администрации провинции Пхукет.

    В публикации отмечается, что корабль Sealloyd Arc водоизмещением 4 339 тонн под флагом Панамы затонул в близи острова Ко Кео Ной.

    Из 290 морских контейнеров 14 содержат опасные вещества. Большая часть из них затонула вместе с судном, часть контейнеров находится на плаву в районе катастрофы.

    Пхукет Контейнеровоз опасные вещества мазутное пятно
    Ты - Король

    Последние новости

    20:22

    У берегов Пхукета затонул контейнеровоз с опасными веществами

    Другие страны
    20:11

    Андрей Сибига: Зеленский и Путин должны лично встретиться, чтобы согласовать сложные вопросы

    Другие страны
    19:47

    В Губе во время застолья отравились 8 человек

    Происшествия
    19:34

    Эфиопия обвиняет Эритрею в военной агрессии и поддержке вооруженных группировок

    Другие страны
    19:07

    Представители НОК встретились с азербайджанской делегацией в Милане

    Индивидуальные
    18:58

    Лекорню после долгой битвы вокруг бюджета сосредоточился на энергетике и обороне

    Другие страны
    18:47

    Глава аппарата премьера Британии подал в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Другие страны
    18:24

    Наводнения в Сирии унесли жизни трех человек

    Другие страны
    18:12

    ЦАХАЛ нанес авиаудары по вооруженным боевикам на севере Газы

    Другие страны
    Лента новостей