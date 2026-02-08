İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 08 fevral, 2026
    • 21:31
    Pxuket sahillərində təhlükəli maddə daşıyan gəmi batıb

    Pxuket sahillərində 14-ü təhlükəli maddə olmaqla 290 konteyner daşıyan gəmi batıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pxuket əyalət administrasiyasının informasiya mərkəzi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Panama bayrağı altında üzən 4 339 tonluq "Sealloyd Arc" gəmisi Ko Keo Noy adası yaxınlığında batıb.

    Təhlükəli maddələrin olduğu konteynerlərin əksəriyyəti gəmi ilə birlikdə batıb, bəziləri isə hələ də fəlakət zonasında üzür.

    sahil gəmi konteyner
    У берегов Пхукета затонул контейнеровоз с опасными веществами

    Son xəbərlər

    21:40
    Foto

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Gəncə Autizm Mərkəzi ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    21:39

    Göygöldə qətl törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:36

    Rəşad Sadıqov: "Sumqayıt"la matçda top fərqi daha böyük ola bilərdi"

    Futbol
    21:31

    21:10

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Müdafiədə etdiyimiz dəyişikliklərin nəticəyə təsiri olmadı"

    Futbol
    21:07
    Foto

    Limassolda Avropa birinciliyi: Azərbaycan karateçiləri 6 medal qazanıb

    Komanda
    21:01

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Gəncə şəhər 45 nömrəli xüsusi ümumtəhsil məktəbində olublar

    Elm və təhsil
    20:42

    Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə"də gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:36

    Gürcüstanda Şərq-Qərb magistralı 2030-cu ilin sonunadək hazır olacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti