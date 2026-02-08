Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Индия отказывается от российской нефти ради соглашений с США

    • 08 февраля, 2026
    • 21:34
    Индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти с поставками в марте-апреле.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    В публикации отмечается, что индийские компании планируют и в дальнейшем избегать сделок с российской нефтью. По словам источников агентства, данный шаг должен помочь Нью-Дели заключить торговые соглашения с Вашингтоном.

    Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries уже запланировали ряд поставок российских энергоносителей на март, но они не заключают новые сделки на начало весны. Большинство других нефтепереработчиков перестали покупать российскую нефть, отмечает агентство.

    Напомним, США с 7 февраля отменили дополнительные пошлины в размере 25% на импорт товаров из Индии, введенные ранее из-за закупок индийской стороной российской нефти.

    2 февраля Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. Американский президент назвал индийского премьера "одним из лучших друзей" и подчеркнул значимость достигнутых договоренностей.

    Индия нефть Вашингтон
    Лента новостей